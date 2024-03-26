محافظ قنا يعلن عن بدء تسليم عقود مدينة الأمل الاسبوع المقبل

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن بدء تسليم عقود مدينة الأمل بنحع حمادى خلال الأسبوع المقبل للمواطنين، لمن سدد المبالغ المالية المستحقة عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة قنا ، لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بخطوط وشبكات المرافق بمجمع الأمل السكنى، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، واللواء إبراهيم محروس، و اللواء أشرف بركات ممثلي الهيئة العربية للتصنيع الشركة المسؤولة عن فتح وتمهيد الطرق، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية المعنيين بملف مدينة الأمل.

وناقش محافظ قنا ، الموقف التنفيذي لأعمال تمهيد الطرق الداخلية، وتنفيذ شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى مناقشة المسارات المحددة لتنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي.

كما تضمن الاجتماع، متابعة تنفيذ شبكات المرافق لمجمع الأمل السكني، من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلاً دون إحداث أى أضرار في طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة.

يذكر أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة، وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية "تعليمية، صحية، إدارية، اجتماعية، ثقافية، رياضية، أمنية، بريدية، محطات وقود، منشآت ترفيهية، مسطحات خضراء".