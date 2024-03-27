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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم نخبة من مديري المدارس المتميزة بقنا

تكريم المدارس المتميزة
تكريم المدارس المتميزة

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، نخبة من مديري المدارس التى ظهرت بمظهر مشرف أثناء زيارة مدير إدارة أمن المعلومات بوزارة التربية والتعليم لتلك المدارس وإشادته بمستوى النظافة والانضباط وتوافر عناصر الأمن والسلامة بالمدارس التي تم زيارتها من لجنة الوزارة.

أقيمت فعاليات التكريم بديوان عام مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، بحضور وفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة.

 

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تضمنت قائمة المكرمين كلا من منال راشد مدير مدرسة الشهيد محمد جمال نصاري الإعدادية، وحسين زكي مدير مدرسة ناصر الابتدائية، وعبير حمدي، مدير السيدة زينب الثانوية بنات، و محمود هاشم، مدير مدرسة جنوب قنا الاعدادية بنات، وقاسم حفني، مدير مدرسة السادات الابتدائية، و إيمان أبوالفتوح، مدير مدرسة حامد سليمان الإعدادية.

وتم تكريم كل من عادل محمد أبوالحمد، مدير معهد النور للمكفوفين، و أميرة موسى، مدير مدرسة قنا الرسمية لغات، وجمال الراوى، مدير مدرسة الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسى، وحنان عبده، وكيل مدرسة الشهيد محمد جمال نصارى، وأيمن عواد، وكيل مدرسة الشهيد مصطفى عباس.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم، كلا من: منصور محمد أبوجبل، مدير إدارة الأمن بالمديرية، و زينب حسنى، مدير مدرسة دشنا الفنية بنات، وعادل محمد على، مدير مدرسة الشهيد محمود الأمين بأبومناع، وثناء رياض، مدير مدرسة السلام الخاصة بدشنا.

وأثنى وكيل الوزارة، على ما بذله مديرو ووكلاء المدارس و أعضاء هيئة التدريس من جهد، أسفر عن إشادة ممثل الوزارة، موجهاً بضرورة استمرار العطاء والعمل بإخلاص لتحمل أمانة المسؤولية أولا قبل الاستعداد للزيارات المتتابعة من قبل الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

وأشار إلى أن التكريم يأتى فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بتكريم المجتهد والمجد في عمله من قيادات ومديرو المدارس لتحفيزهم وتشجيع القيادات المدرسية الأخرى على التميز.
 

تكريم المدارس المتميزة

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IMG-20240327-WA0082
IMG-20240327-WA0083
IMG-20240327-WA0083
IMG-20240327-WA0084
IMG-20240327-WA0084
قنا مستوى النظافة الانضباط مدرسة دشنا الفنية بنات مدرسة الشهيد مصطفى عباس وزارة التربية

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