عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على إنشاء وحدة دائمة لإدارة الأزمات والكوارث

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، على إنشاء وحدة دائمة لإدارة الأزمات والكوارث  تختص بالحل العاجل لأي أزمة داخل الجامعة أو المستشفيات الجامعية واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع أو تخفيف آثار الأزمات، وعلى إنشاء وحدة التميز المؤسسي لمتابعة أنشطة التميز على مستوى الكليات والوحدات بالجامعة، وعلى الاعداد المقترح قبولها بكليات الجامعة بقنا وفرعها في البحر الأحمر ومعاهد الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على عقد مؤتمر كلية الهندسة الثامن لشباب الباحثين لقطاع العلوم الأساسية والهندسية وعلوم الحاسبات والمعلومات يوم الاثنين الموافق 22/7/2024م، وعلى إعداد المرحلة الثالثة من جوائز الجامعة "جوائز المستشفيات الجامعية" وهى جائزة جامعة جنوب الوادي لأفضل قسم إكلينيكي بالمستشفيات الجامعية، جائزة لأفضل عيادة بالمستشفيات الجامعية، جائزة لأفضل مستشفى جامعي، جائزة لأفضل طبيب بالمستشفيات الجامعية، جائزة لأفضل أخصائي تمريض وممرض بالمستشفيات الجامعية، وجائزة جامعة جنوب الوادي لأفضل فنى صحى بالمستشفيات الجامعية.

تكريم نخبة من مديري المدارس المتميزة بقنا

تعليم قنا يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة ISEF للعلوم والهندسة 2024

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على تعيين الدكتور حسن أحمد أحمد محمد، في وظيفة أستاذ بكلية الطب البيطري، وعلى تعيين الدكتورة هناء إسماعيل صبرة، في وظيفة أستاذ بكلية التمريض، وعلى تعيين  الدكتورة زينب علي بكري على، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب، وتعيين الدكتورة   أسماء جهلان يوسف، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري، وعلى تعيين الدكتورة هدي صبحي مصطفي محجوب، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، و على تعيين الدكتورة نهاد عبد الرحيم عبدالرحيم أبو المجد، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية، وعلى تعيين  الدكتورة مرفت محمد حسن مصطفى، في وظيفة أستاذ مساعد  بكلية التمريض.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على منح اللقب العلمي لوظيفة استاذ مساعد بكلية العلوم لكل من: الدكتورة إكرام محمد ربيع موسى، والدكتور هشام محمد الصغير، والدكتور عمرو محمد محمد بدوي.

ووافق مجلس الجامعة، أيضاً على التعيين في وظيفة مدرس بكلية الطب لكل من: الدكتور محمد زين العابدين أبو الحسن، والدكتورة مها طلعت محمد، والدكتورة ابتهال علاء الدين قطب، وعلى تعيين الدكتور أحمد حسن محمد، فى وظيفة مدرس بكلية الهندسة، وكذلك على تعيين الدكتورة آية على عباس أحمد، في وظيفة مدرس بكلية الطب البيطري، وعلى التعيين في وظيفة مدرس بكلية التجارة لكل من: الدكتورة إسراء فاروق أبو المجد، والدكتورة فريدة صلاح الدين سيف الدين يس، وعلى تعيين الدكتورة مها هانى الدسوقي إبراهيم في وظيفة مدرس بكلية التربية الرياضية، كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ 10 باحثين ودرجة الماجستير لـ 45 باحث من مختلف كليات الجامعة.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على منح الطلاب الناجحين بكلية الطب البيطري دور نوفمبر 2023 دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية شعب"الكيمياء الحيوية - مراقبة الأغذية" وعددهم" 71" طالب وطالبة كلُ بالتقدير الحاصل عليه، وعلى منح طلاب كلية التجارة والناجحين  في فصل الخريف 2023 للعام الجامعي 2023/2024 فى" الدبلوم / الماجستير المهني" أقسام مختلفة وعددهم"402" طالب وطالبة كلُ بالتقدير الحاصل.

كما وافق مجلس الجامعة، على منح الطلاب الناجحين بكلية التجارة دور فبراير 2024 درجة البكالوريوس في العلوم المالية والتجارية"بنظام التعليم المفتوح"برنامج جامعة جنوب الوادى" فرع قنا "شعبتي" المحاسبة والحاسبات - تكنولوجيا المعلومات وادارة المشروعات" وعددهم 5 طلاب كلُ بالتقدير الحاصل عليه، وعلى منح الطالبان الناجحان بكلية الحقوق دور فبراير 2024 درجة الليسانس في الحقوق برنامج جامعة جنوب الوادي فرع" قنا - الغردقة'' شعبة" العلوم القانونية- بنظام التعليم المفتوح" بالتقدير الحاصل عليه كلاً منهما، وعلى منح طلاب المعهد الفني الصحي التابع لكلية الطب والناجحين بالسنة النهائية دور مايو  2022/2023م درجة " دبلوم المعاهد الفنية الصحية- لائحة جديدة' جميع الشعب وعددهم 151 طالب وطالبة كلُ بالتقدير الحاصل عليه وذلك بعد قضاء فترة الامتياز الإجبارية 6 أشهر. 

جامعة جنوب الوادى

IMG-20240327-WA0122
IMG-20240327-WA0122
IMG-20240327-WA0124
IMG-20240327-WA0124
IMG-20240327-WA0123
IMG-20240327-WA0123
IMG-20240327-WA0127
IMG-20240327-WA0127
IMG-20240327-WA0126
IMG-20240327-WA0126
جامعة جنوب الوادي إدارة الأزمات وحدة دائمة لإدارة الأزمات المستشفيات الجامعية وحدة التميز المؤسسي مجلس جامعة جنوب الوادى قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

سائق قاضي نجع حمادي: نجل المتهم دفع للمستشار نفقات علاجه وبنزين سيارته (خاص)

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

موضوعات متعلقة

بعد نقلها للمبنى الجديد.. وكيل صحة قنا يجتمع بإدارة مستشفى نجع حمادي

أسرة من أجل مصر تنظم حفل إفطار جماعي لـ1500طالب يجامعة جنوب الوادى

ترشيحاتنا

حطّم أرقامي.. أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

الجريدة الرسمية تنشر قرار تمديد مهلة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

قيادي في حركة فتح: إسرائيل لن تذهب إلى إعادة إعمار غزة

أبطال إفريقيا| لقطات من مران الأهلي الأول في تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا

وزير الري: لا تطور جديد في سد النهضة.. ومصر ترفض استنزاف الوقت

اليونيسف: 10 ملايين طفل يمني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصورك وتسجلك.. سيارتك تتجسس عليك وتبيع بياناتك

بعد 19 عامًا على وفاته.. محمود موسي يكشف الأفلام المحببة لـ أحمد زكي

هاف ستوماك .. زوجة ميسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

تسلا تعلن عن تجربة مجانية لأنظمة FSD في سياراتها

فيديو

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ