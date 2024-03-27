مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على إنشاء وحدة دائمة لإدارة الأزمات والكوارث

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، على إنشاء وحدة دائمة لإدارة الأزمات والكوارث تختص بالحل العاجل لأي أزمة داخل الجامعة أو المستشفيات الجامعية واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع أو تخفيف آثار الأزمات، وعلى إنشاء وحدة التميز المؤسسي لمتابعة أنشطة التميز على مستوى الكليات والوحدات بالجامعة، وعلى الاعداد المقترح قبولها بكليات الجامعة بقنا وفرعها في البحر الأحمر ومعاهد الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على عقد مؤتمر كلية الهندسة الثامن لشباب الباحثين لقطاع العلوم الأساسية والهندسية وعلوم الحاسبات والمعلومات يوم الاثنين الموافق 22/7/2024م، وعلى إعداد المرحلة الثالثة من جوائز الجامعة "جوائز المستشفيات الجامعية" وهى جائزة جامعة جنوب الوادي لأفضل قسم إكلينيكي بالمستشفيات الجامعية، جائزة لأفضل عيادة بالمستشفيات الجامعية، جائزة لأفضل مستشفى جامعي، جائزة لأفضل طبيب بالمستشفيات الجامعية، جائزة لأفضل أخصائي تمريض وممرض بالمستشفيات الجامعية، وجائزة جامعة جنوب الوادي لأفضل فنى صحى بالمستشفيات الجامعية.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على تعيين الدكتور حسن أحمد أحمد محمد، في وظيفة أستاذ بكلية الطب البيطري، وعلى تعيين الدكتورة هناء إسماعيل صبرة، في وظيفة أستاذ بكلية التمريض، وعلى تعيين الدكتورة زينب علي بكري على، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب، وتعيين الدكتورة أسماء جهلان يوسف، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري، وعلى تعيين الدكتورة هدي صبحي مصطفي محجوب، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، و على تعيين الدكتورة نهاد عبد الرحيم عبدالرحيم أبو المجد، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية، وعلى تعيين الدكتورة مرفت محمد حسن مصطفى، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التمريض.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على منح اللقب العلمي لوظيفة استاذ مساعد بكلية العلوم لكل من: الدكتورة إكرام محمد ربيع موسى، والدكتور هشام محمد الصغير، والدكتور عمرو محمد محمد بدوي.

ووافق مجلس الجامعة، أيضاً على التعيين في وظيفة مدرس بكلية الطب لكل من: الدكتور محمد زين العابدين أبو الحسن، والدكتورة مها طلعت محمد، والدكتورة ابتهال علاء الدين قطب، وعلى تعيين الدكتور أحمد حسن محمد، فى وظيفة مدرس بكلية الهندسة، وكذلك على تعيين الدكتورة آية على عباس أحمد، في وظيفة مدرس بكلية الطب البيطري، وعلى التعيين في وظيفة مدرس بكلية التجارة لكل من: الدكتورة إسراء فاروق أبو المجد، والدكتورة فريدة صلاح الدين سيف الدين يس، وعلى تعيين الدكتورة مها هانى الدسوقي إبراهيم في وظيفة مدرس بكلية التربية الرياضية، كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ 10 باحثين ودرجة الماجستير لـ 45 باحث من مختلف كليات الجامعة.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على منح الطلاب الناجحين بكلية الطب البيطري دور نوفمبر 2023 دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية شعب"الكيمياء الحيوية - مراقبة الأغذية" وعددهم" 71" طالب وطالبة كلُ بالتقدير الحاصل عليه، وعلى منح طلاب كلية التجارة والناجحين في فصل الخريف 2023 للعام الجامعي 2023/2024 فى" الدبلوم / الماجستير المهني" أقسام مختلفة وعددهم"402" طالب وطالبة كلُ بالتقدير الحاصل.

كما وافق مجلس الجامعة، على منح الطلاب الناجحين بكلية التجارة دور فبراير 2024 درجة البكالوريوس في العلوم المالية والتجارية"بنظام التعليم المفتوح"برنامج جامعة جنوب الوادى" فرع قنا "شعبتي" المحاسبة والحاسبات - تكنولوجيا المعلومات وادارة المشروعات" وعددهم 5 طلاب كلُ بالتقدير الحاصل عليه، وعلى منح الطالبان الناجحان بكلية الحقوق دور فبراير 2024 درجة الليسانس في الحقوق برنامج جامعة جنوب الوادي فرع" قنا - الغردقة'' شعبة" العلوم القانونية- بنظام التعليم المفتوح" بالتقدير الحاصل عليه كلاً منهما، وعلى منح طلاب المعهد الفني الصحي التابع لكلية الطب والناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2022/2023م درجة " دبلوم المعاهد الفنية الصحية- لائحة جديدة' جميع الشعب وعددهم 151 طالب وطالبة كلُ بالتقدير الحاصل عليه وذلك بعد قضاء فترة الامتياز الإجبارية 6 أشهر.