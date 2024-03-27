محافظة قنا تحذر المتعدين على أراض أملاك الدولة المجاورة لدير مارجرجس





أصدر ديوان عام محافظة قنا ، بياناً اليوم الأربعاء، لتحذير المواطنين من التعدى على أراضى أملاك الدولة الواقعة خلف دير مار جرجس بالمحروسة.

وأهاب بيان محافظة قنا ، المواطنين، بعدم التعدي على أراضى أملاك الدولة، وذلك للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.

كما ناشد بيان محافظة قنا ، المواطنين أن تكون تعاملاتهم فيما يتعلق بأراضى الدولة من خلال الطرق القانونية المشروعة وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

وأشار البيان، إلى أن من يتعامل على هذه الأراضى خارج إطار القانون، يصبح متعدي على أملاك الدولة ومخالف للقوانين ويضع نفسه تحت المسألة القانونية.



جدير بالذكر أن أراضى أملاك دولة تقع خلف دير مار جرجس بالمحروسة، تشهد قيام بعض المواطنين بالتعدى عليها بالمخالفة للقانون.

