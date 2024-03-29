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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص بطلقات نارية في خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا

اسعاف
اسعاف

لقى شخص مصرعه بطلقات نارية فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا .

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص بطلقات نارية فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

 

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تبين تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية السمطا، نتج عنها إطلاق أعيرة نارية على أحد أفراد العائلة المتنازعة، ما أدى إلى مصرعه فى الحال.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى مكان المشاجرة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا ، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا خصومة ثأرية عائلتين قرية السمطا دشنا

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