قطع مياه الشرب عن قرية حجازة بحرى في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بـ قنا ، فى بيان لها اليوم الجمعة، عن قطع مياه الشرب عن قرية حجازة بحرى، غداً السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأن قطع مياه الشرب سوف يستمر لمدة ٤ ساعات، تبدأ من ٨ صباحاً حتى الساعة ١٢ ظهراً.

وأشار البيان، إلى أن أكثر المناطق المتضررة من قطع المياه، تشمل مناطق سندل وغلاب والمنشية.



وأشار البيان، إلى أن قطع المياه نتيجة ترحيل خط المياه الرئيسي قطر ١٠ بوصة المتعارض مع مسار خط طرد مشروع صرف صحي المسيد شرق قطر ١٠٠٠م والذي يجرى تنفيذه ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، المواطنين، بتدبير احتياجاتهم من المياه لحين إعادة ضخها مرة أخري فور إنتهاء الشركة المنفذة من أعمالها.