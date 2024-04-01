عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال العشر الأواخر.. القراء يتألقون فى إحياء السهرات الرمضانية بدواوين العائلات بقنا

ديوان عائلى
ديوان عائلى

حلول شهر رمضان المبارك، تفتح الكثير من دواوين العائلات بـ قنا ، أبوابها، لاستقبال ضيوفها، واستضافة عابرى السبيل خلال فترة المغرب، لتستمر أبوابها مفتوحة حتى وقت السحور خلال أيام الشهر الفضيل دون انقطاع، لكن مع دخول العشر الأواخر من الشهر المبارك، تزداد الهمة ويتألق قراء القرآن الكريم بأصواتهم يصدحون حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.

 

 بجانب تلاوة ما تيسر من آيات القرآن الكريم، يتألق المنشدون بالابتهالات والتواشيح الدينية المتنوعة، لإضفاء نوع من الروحانيات على الجلسات الرمضانية، حيث تحرص الكثير من العائلات على أن تكون لياليهم متنوعة ومميزة بالقرآن الكريم والتواشيح الدينية، حتى تحظى بإقبال الضيوف على مدار أيام الشهر الكريم.

السهرات الرمضانية فرصة لحل المشكلات

السهرات الرمضانية، لا تقتصر فقط على الجلسات الدينية وتلاوة ما يتيسر من القرآن الكريم، فما بين قراءة أرباع القرآن، يتخللها جلسات فضفضة ومناقشة لأمور المنطقة التى يقع فيها الديوان، فيما يعتبرها الكثير من الأهالى فرصة مناسبة خلال الأجواء الرمضانية لحل الكثير من المشكلات والخصومات التى لم تجد طريقاً للحل خلال الأيام الماضية.

 

بعد انتظار 20 عاما.. بدء تسليم عقود مدينة الأمل الجديدة بقنا

قنا ترد على انتقادات رواد فيس بوك بشأن «لوجو» الهوية البصرية للمحافظة

 

 قال فتحى سعيد المنشاوى"قارئ"، أعمل قارىء بالحفلات والمناسبات المختلفة بجانب عملى محفظ للقرآن الكريم بالأزهر الشريف، بعدما تمكنت بفضل الله تعالى من حفظ القرآن الكريم على يد مشايخ أفاضل فى قوص ونقادة، وقد تأثرت كثيراً بعمى الراحل الشيخ عبدالصمد المنشاوى، الذى تأثر بالمدرسة المنشاوية المتميزة فى التلاوة القرآنية وجعلنا نتأثر بها من بعده وأنا الكثير من أبناء قرية المنشية بمركز نقادة.

كل مكان له عادات مختلفة

 

وتابع المنشاوى، اعتدت منذ سنوات على إحياء الليالى الرمضانية فى دواوين العائلات التى تحرص على فتح دواوينها خلال شهر رمضان المبارك، وخلال رحلتى مع السهرات الرمضانية تجولت فى الكثير من البلدان والمحافظات التى تختلف فى بعض عاداتها من مكان لآخر، سواء فيما يتعلق ببدء الفقرات اليومية أو نظام الفطار والسحور، أو حتى استضافتهم للزوار، لكنها تتفق جميعاً فى البدء والختام بالقرآن الكريم.

 

وأوضح المنشاوى، بأن إحياء ليالى رمضان تبدأ قبل حلول الشهر الكريم بفترة مناسبة، حيث تحرص معظم العائلات على الاتفاق مع قراء بعينهم يكون مشهود لهم بحسن الصوت والتلاوة، حتى يكون جاهزاً مع بداية شهر رمضان لإحياء الليالى التى تبدأ بصلاة التراويح، حتى وقت السحور، أو حسب الضيوف المترددين على الديوان، لافتاً إلى أن كل قارىء يبدع فى اختار الآيات المناسبة.

التواشيح فقرات مميزة فى السهرات الرمضانية 

وأشار المنشاوى، إلى أن السهرات الرمضانية تبدأ بشكل فعلى بعد أداء صلاة التراويح بفترة قليلة، حيث يبدأ القارىء بتلاوة أرباع من القرآن الكريم، فى حضور أصحاب الديوان وضيوفهم، وقد يتخلل السهرة الرمضانية فقرات تواشيح وخطب دينية، سواء من قبل الضيوف أو من قبل أصحاب الديوان، حتى يتم جذب أكبر عدد ممكن من الضيوف لمشاركتهم الليالى الرمضانية فى ديوانهم.

 

قنا شهر رمضان المبارك دواوين العائلات القران الكريم السهرات الرمضانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

صرف معاشات أبريل 2024 خلال ساعات | مفاجأة قبل إجازة عيد الفطر

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

موضوعات متعلقة

قنا تكرم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الفائزين بمراكز جمهورية بمسابقة البحوث المسيحية

مصرع شخص بطلقات نارية في خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا

ترشيحاتنا

عرقلة السوق العالمي.. الصين تعارض بقوة القيود الأمريكية على أشباه الموصلات

قطارات عيد الفطر الإضافية تحل أزمة السفر على خط القاهرة/أسوان.. اعرف المواعيد

هل جماع الزوجة أو تقبيلها يفسد الاعتكاف أم ينقص الثواب.. الإفتاء تجيب

"الأهرام": القوى الإقليمية والدولية تهتم بالتشاور مع مصر حول تسوية الأزمات المختلفة

صرف معاشات أبريل 2024 خلال ساعات | مفاجأة قبل إجازة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في القاهرة والمحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة ومكياج لافت.. منة عرفة تثير الجدل بظهورها| شاهد

عباءة أنيقة.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ