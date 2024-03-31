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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد انتظار 20 عاما.. بدء تسليم عقود مدينة الأمل الجديدة بقنا

تسليم عقود مدينة
تسليم عقود مدينة الأمل بنجع حمادى

سلم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الأحد، عقود مدينة الأمل بنجع حمادى، بقصر ثقافة قنا للمواطنين لمن سددوا المبالغ المالية المستحقة عليهم.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنيين بملف مدينة الأمل.

 

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وقال محافظ قنا، إن أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل تجرى على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من تمهيد الطرق الداخلية  للمدينة، وتم البدء في تنفيذ خطوط وشبكات المرافق  من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير،  حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة.

 

وناشد محافظ قنا، المواطنين الذين استلموا عقودهم سرعة البدء في استخراج التراخيص من مجلس مدينة نجع حمادي، مشددا على المواطنين الذين سددوا نسبة ٢٥% بسرعة سداد المستحقات المتبقية عليهم حتى لا تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

 

يذكر أن مدينة الأمل بنجع حمادي حلم انتظره الكثيرون لأكثر من 20 عاما، والآن أصبح حقيقة علي أرض الواقع، من خلال إنشاء مدينة سكنية متميزة، تضم بنية تحتية متطورة، ومؤسسات خدمية على أعلى مستوى،  حيث تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية "تعليمية، صحية – إدارية، اجتماعية، ثقافية، رياضية، أمنية، بريدية، محطات وقود، منشآت ترفيهية، مسطحات خضراء".
 

 

عقود مدينة الأمل

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قنا مدينة الأمل الجديدة انتظار 20 عاما تسليم عقود نجع حمادى شبكات المرافق

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