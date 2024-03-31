لبحث شكواهم ومطالبهم.. محافظ قنا يستأنف استقبال المواطنين بالديوان العام

استأنف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الأحد، استقبال المواطنين بمكاتبهم، لبحث شكواهم ومطالبهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.



جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا و سمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بديوان عام محافظة قنا.

و قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن محافظ قنا استقبل مواطنين من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فوراً لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

واوضح عبدالباقى ، بأن مقابلات المواطنين تأتى فى إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

ومن جانبه وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمراراً لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأكد الداودى، أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء فى حل الشكاوى.