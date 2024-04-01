مشروعات الطرق فى عهد السيسى بقنا.. محور الشهيد باسم فكرى ربط الشرق بالغرب وازدواج طريق نجع حمادى حقن دماء ضحايا الأسفلت

شهدت محافظة قنا، خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى، طفرة غير مسبوقة فى مجال الطرق والنقل، ساهمت فى تطوير منظومة التنمية بفضل شبكة الطرق التى ربطت بين المناطق الصناعية والسكانية، وساهمت فى تيسير الوصول إلى مناطق التصدير و المواد الخام، فضلاً عن مساهمتها فى خفض نسبة الحوادث على الطرق وأعداد الضحايا و المصابين فى الحوادث التى لم تكن تتوقف، بسبب تدنى مستوى الطرق، واقتصار بعضها على اتجاهين للذهاب والعودة فى طريق واحد.

الطفرة التى شهدتها محافظة قنا فى مجال الطرق، ضمت العديد من المشاريع العملاقة، على رأسها محور الشهيد باسم فكرى الذى يربط بين شرق محافظة قنا وغربها مروراً بنهر النيل، وازدواج طريقى قنا-سوهاج الصحراوى الغربى، و قنا- طيبة الصحراوى الشرقى، فضلاً عن بدء العمل فى ازدواج طريق قنا- الأقصر الصحراوى الغربى، وتطوير عدد كبير من الطرق.

محور الشهيد باسم فكرى ربط شرق المحافظة بغربها

يعد محور الشهيد باسم فكرى، الذى يربط بين شرق محافظة قنا وغربها، و يتخطى نهر النيل بين مدينتى قوص و نقاده، أهم و أكبر المشروعات التى شهدتها محافظة قنا، حيث وضع حجر أساس المشروع فى ٢٠١٧ و جرى افتتاحه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 25 ديسمبر2021، مع مشروعات أخرى تم افتتاحها فى قرية المراشدة.

أهمية محور الشهيد باسم فكرى لم تقتصر على كونه طريقاً يعبر نهر النيل ويربط المدن ببعضها البعض، فبدايته و نهايته تقع وسط مناطق هامة استثمارية و صناعية واعدة، فضلاً عن حماية الأهالى من مخاطر المعديات والعبارات النيلية المتهالكة التى كانت تنقل البشر بجوار الحيوانات و السيارات، بين مركزى قوص و نقاده، وكانت حياتهم معرضة للمخاطر خلال رحلتهم اليومية للانتقال من الشرق إلى الغرب أو العكس.

محور الشهيد باسم فكرى، لم يكن وحدة الذى حقق نقله نوعية فى مجال الطرق، فقد سبقه ازدواج طريق قنا- سوهاج الصحراوى الغربى، والذى ظل لسنوات طويلة يضم اتجاهين فى طريق واحد، إلى أن تم بدء العمل به بعد 2014 ، وجرى افتتاحه من قبل الرئيس السيسى فى يناير 2018 عبر شبكة الفيديو كونفرانس، خلال افتتاح مشروعات تنموية بمحافظة بنى سويف بتكلفة مالية تجاوزت 500 مليون جنيه.

ازدواج طريق قنا-سوهاج الصحراوى حقن دماء ضحايا الأسفلت

يبلغ طول طريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى 140 كيلو متر، تتخلله العديد من مداخل المدن و المشروعات الهامة التى تقع على الطريق، أبرزها مطار سوهاج و مدينة نجع حمادى ومصنعى الألمونيوم والسكر، و منطقة " هو " الصناعية بنجع حمادى، ومدينة غرب قنا ، وقرية المراشدة، فضلا عن العديد من المشروعات القومية التى بدأ العمل فى إنشائها على الطريق من أبرزها محطات القطار السريع والتجمعات السكنية الجديدة، إضافة لحق دماء ضحايا الأسفلت.

كوبرى المعنا خفف حدة التكدس بوسط المدينة

وكان لمحافظة قنا ، نصيب فى الكبارى التى تم افتتاح خلال السنوات الأخيرة، ففى قلب مدينة قنا، جرى افتتاح كوبرى المعنا العلوى، فى فبراير 2015 ، والذى يربط بين شرق المدينة وغربها، عابراً شريط السكة الحديد، ما ساهم فى تخفيف حدة الازدحام والاختناق المروري بوسط المدينة، بعد فترة إنشاء استغرقت 3 سنوات بتكلفة بلغت 93 مليون جنيه، وتستعد المدينة خلال العام القادم لافتتاح كوبرى الرياح ليساهم أيضاً فى تخفيف حدة الزحام بالمدينة.

كما كان لمدينة نجع حمادى، نصيب من الكبارى العلوية، حيث تم إنشاء كوبرى علوى يربط طرق المدينة فوق مزلقان السكة الحديد، الذى كان يعد من المزلقانات الأكثر خطورة على مستوى الجمهورية، لوقوعه فى منطقة حيوية، حيث جرى افتتاح المرحلة الأخيرة فى الكوبرى مطلع عام 2018 بتكلفة إجمالية بلغت 140 مليون جنيه.

من جانبه قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن محور الشهيد باسم فكرى، يعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها علي أرض محافظة قنا، و ضمن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتقليص المسافات البينية بين المدن، من خلال إنشاء محاور عرضية متكاملة علي نهر النيل تربط بين كافة الطرق الإقليمية والداخلية لتسهيل الحركة المرورية و خدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تنفذها الدولة المصرية الحديثة بما يتماشى مع رؤيتها 2030.



و أوضح محافظ قنا، بأن محور الشهيد باسم فكرى بين مركزى قوص و نقادة و يبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، و يشتمل المحور على 30 عملا صناعيا" 15 كوبرى 15 نفق" منها 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من" الطريق الصحراوي الشرقي- نهر النيل- ترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة /أسوان- الطريق الزراعي الغربي- السكة الحديد- الطريق الصحراوي الغربي" لحل التقـاطعات مع الطـرق الفرعية والـترع والمصارف.



و أشار محافظ قنا، إلى أن المحور حقق نقلة تنموية للمحافظة، حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية و الزراعية المارة بالمحافظة، كما يتميز المحور بالقرب من مطار الأقصر الدولي وموانئ التصدير بالبحر الأحمر، مما يخلق حلقة تبادل تجاري واسعة النطاق و سرعة في النقل، ويخدم مشروعات التنمية والاستثمار، مثل مشروع المثلث الذهبي الواقع فى الصحراء الشرقية و منطقة الصناعات الحرفية بنقادة و المنطقة الصناعية و المنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا، وهو ما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.