لعطائهم وتفانيهم في العمل.. تكريم مسئولي وحدة الدعم والتواصل بـ تعليم قنا

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، اليوم الثلاثاء، عددا من مسئولي وحدة الدعم والتواصل بمديرية التربية والتعليم بقنا وذلك لما بذلوه من جهد وعطاء ولتفانيهم في عملهم بوحدة الدعم والتواصل.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام، والدكتورة نجاة عارف، مدير وحدة الدعم والتواصل بمديرية التربية والتعليم بقنا.

تضمن التكريم كلا من محمد وجيه، مسئول وحدة الدعم والتواصل بإدارة قنا التعليمية، ووفاء عبدالمقصود، المسئول التكنولوجي بالإدارة، وأحمد على، مسئول وحدة الدعم و التواصل بإدارة دشنا التعليمية، وسيد عبدالحى،المسئول التكنولوجي، ونهلة سعد، مسئول وحدة الدعم والتواصل بإدارة قفط التعليمية.

كما أهدت وحدة الدعم والتواصل متمثلة فى الدكتورة نجاة عارف، مدير الوحدة، درع التكريم لكل من الدكتور محمد السيد، وكيل الوزارة والدكتور وائل النجمى، تقديراً لجهودهم المتميزة في الارتقاء بتعليم قنا ودعمهم المستمر لفريق عمل وحدة الدعم والتواصل.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن وحدة الدعم والتواصل من مهام عملها الأساسية هي دراسة وبحث أية مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم.