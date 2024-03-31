قنا تكرم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الفائزين بمراكز جمهورية بمسابقة البحوث المسيحية

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الأحد، الطلاب الفائزين فى المسابقة البحثية الدينية المسيحية من ذوى الاحتياجات الخاصة والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع الكنيسة المصرية الوطنية على مستوى الجمهورية.

أقيمت فعاليات التكريم بمقر مدرسة الثانوية بنات بقنا ، بحضور القس بسنتاؤس إدوارد، راعى كنيسة مارى جرجس نيابة عن الأنبا شاروبيم مطران قنا وقفط وتوابعها ،وسوسن رؤوف، موجه عام التربية الدينية المسيحية، وإيرينى سمير، موجه أول المديرية، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وزينب صالح، مدير مدرسة الثانوية بنات.

فازت فى المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، إيمى مايكل عزيز ، من إدارة قوص التعليمية بالمركز الأول، والطالبة مارولا ابراهيم نعيم،من إدارة الوقف التعليمية بالمركز السادس، والطالب جورج نبيل فوكيه، من إدارة قفط التعليمية بالمركز التاسع، وفاز الطالب أبانوب شنوده غبريال، من إدارة الوقف التعليمية بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية.

وعن المرحلة الإعدادية، فاز برسوم ثروت ملقى، من إدارة الوقف التعليمية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، والطالب ماثيو ألبرت يوسا ، من إدارة نقادة التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن المسابقة تضمنت دراسة المحفوظات الدينية المسيحية وأبحاث، شارك فيها عدداً من طلاب المراحل التعليمية المختلفة والمعلمين وذوى الاحتياجات الخاصة، فاز منهم 12 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، التهنئة وشهادات التقدير للطلاب الفائزين فى المسابقة البحثية المسيحية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، وللتوجية العام للتربية الدينية المسيحية والموجهين الأوائل على الجهد المبذول.





