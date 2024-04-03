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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم قنا يشارك طلاب مدرسة ستيم مأدبة إفطار رمضانية |شاهد

إفطار مدرسة ستيم
إفطار مدرسة ستيم

شارك الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا مأدبة إفطار رمضانية، أدار خلالها حوارًا أبويًا مع أبنائه من طلاب وطالبات المدرسة لتشجيعهم على الحوار المفتوح والإيجابي مع القيادات التعليمية.

 

جاء ذلك في حضور الدكتور وائل سيد النجمى، مدير عام التعليم العام، وأحمد سليمان، مدير التعليم الثانوى بمديرية تعليم قنا، وعاطف عثمان، مدير مدرسة STEM بـ قنا ، وأحمد عبداللطيف، وكيل المدرسة،وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات المدرسة.

 

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وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، باستراتيجية مدارس المتفوقين في نشر نظام تعليم تعليمي حديث بالمدارس المصرية ورعاية الموهوبين والمتفوقين وتنمية قدراتهم، وتدريس المناهج المتطورة في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، والإسهام في إعداد جيل قادر على"حل المشكلات، الابتكار، الاختراع، الاعتماد على النفس، التفكير المنطقى، وخبير في استخدام التكنولوجيا".

 

وأكد النجمى، ضرورة استثمار ساعات الاستذكار واغتنام فرصة تواجد نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس داخل الصف وخارجه مع الطلاب وتنمية المهارات الحياتية.

 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أن مشاركة الطلاب على مائدة الإفطار يأتى انطلاقاً من دور قيادات مديرية التربية والتعليم بقنا في تشجيع الطلاب على التعبير عن أفكارهم وآرائهم بحرية، ودون خوف والاستماع المتفهم والتفاعل مع الطلاب، وتحفيزهم على الحوار والمناقشة.
 

يذكر أن 8 طلاب من مدرسة ستيم، حصلوا على مراكز ما بين أول وثاني جمهورية في مشروعات المسابقة الوزارية آيسف، وكرمهم وكيل وزارة التربية والتعليم.


 

إفطار ستيم

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قنا مأدبة الإفطار تعليم قنا مدرسة ستيم مأدبة إفطار رمضانية مدرسة STEM المهارات الحياتية

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