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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة وإصابة والديها وشقيقيها في حادث بطريق قنا سوهاج الصحراوى

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى بقنا

لقيت طفلة مصرعها وأصيب والديها وشقيقيها فى حادث انقلاب سيارتهم الملاكى بطريق قنا- سوهاج الصحراوى الغربى.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا - سوهاج الصحراوى، نتج عنه حالة وفاة و ٤ مصابين.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل جثمان الطفلة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعى ، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

تبين مصرع ياسمين عامر محمد 5 أعوام، وإصابة والدها عامر محمد 38 عامًا، و والدتها مى 35 عامًا، وأبنائهما نور 4 أعوام، ومحمد عامين.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

قنا سوهاج الصحراوى الغربى انقلاب سيارة ملاكى مرفق اسعاف قنا مستشفى قنا الجامعى

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