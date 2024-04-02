مصرع طفلة وإصابة والديها وشقيقيها في حادث بطريق قنا سوهاج الصحراوى

لقيت طفلة مصرعها وأصيب والديها وشقيقيها فى حادث انقلاب سيارتهم الملاكى بطريق قنا- سوهاج الصحراوى الغربى.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا - سوهاج الصحراوى، نتج عنه حالة وفاة و ٤ مصابين.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل جثمان الطفلة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعى ، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تبين مصرع ياسمين عامر محمد 5 أعوام، وإصابة والدها عامر محمد 38 عامًا، و والدتها مى 35 عامًا، وأبنائهما نور 4 أعوام، ومحمد عامين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



