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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

اسعاف
اسعاف

أنهى شاب وفتاة حياتهما بحبوب غلال سامة فى قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا ، عقب فشل محاولاتهما بالارتباط، لاعتراض ذويهم.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب وفتاة عقب تناولهم حبوب سامة، أدت إلى وفاتهم فى الحال.

 

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تبين من المعلومات الأولية مصرع ش.أ ٢٤ عاماً و م.أ ٢٣ عاما، مقيمان بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت ، لفشلهما فى إقناع ذويهم بالارتباط.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين لنقل الجثامنين إلى مستشفى مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

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