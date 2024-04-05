فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

أنهى شاب وفتاة حياتهما بحبوب غلال سامة فى قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا ، عقب فشل محاولاتهما بالارتباط، لاعتراض ذويهم.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب وفتاة عقب تناولهم حبوب سامة، أدت إلى وفاتهم فى الحال.

تبين من المعلومات الأولية مصرع ش.أ ٢٤ عاماً و م.أ ٢٣ عاما، مقيمان بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت ، لفشلهما فى إقناع ذويهم بالارتباط.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين لنقل الجثامنين إلى مستشفى مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



