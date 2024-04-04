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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسن وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة بمقطورة قصب بقنا

حادث تصادم بقنا
حادث تصادم بقنا

 

لقى مسن مصرعه وأصيب ٣ آخرين من أفراد أسرته فى حادث تصادم سيارة بمقطورة قصب، فى قرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ومقطورة قصب فى قرية الحلفاية بنجع حمادى، نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخرين.
 

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تبين مصرع، محمود عبد الباسط 70 عاما، وإصابة نجليه محمد 39 عاما، وعبد الباسط 35 عاما، وحفيده طارق عبد الباسط 6 أعوام.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

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