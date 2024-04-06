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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب ضحية تجدد خصومة ثأرية في قنا

الشاب المتوفى
الشاب المتوفى

لقى شاب مصرعه متأثراً بطلقات نارية فى تجدد خصومة ثأرية بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع مصطفى.ط بطلقات نارية، فى قرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت.

 

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خصومة ثأرية 

 

تبين أن خصومة ثأرية تجددت بين عائلة المجنى عليه وعائلة أخرى بقرية الحسينات، نتج عنها إطلاق أعيرة نارية تجاه المتوفى وأنهت حياته فى الحال.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

من جانبها كثفت أجهزة الأمن من تواجدها للسيطرة على الأحداث، وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا الحسينات خصومة ثأرية أبوتشت مرفق اسعاف قنا مشرحة مستشفى أبوتشت

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