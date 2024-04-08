آخر أيام رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب يوم 29 بمحافظة قنا

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد أذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، وجاء توقيت اذان المغرب فى محافظة قنا ، لليوم التاسع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06:09 مساء، بعدد ساعات تصل لأكثر من 14 ساعة صيام.

تشهد آخر أيام شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً ، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الإثنين 29 رمضان 1445 هجرية، الموافق8 أبريل 2024 ، الفجر 04:07 صباحاً ، والظهر 11:51 صباحاً ، والعصر 03:21 مساءًا ، والمغرب 06:09 مساءًا، والعشاء 07:25 مساءًا.

وحول المواقيت التقديرية لموعد السحور ، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 02.30 صباحاً ، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة 04:00 صباحاً ، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 05:33 صباحاً.



يذكر أن الكثير من دواوين العائلات بقنا تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف وإكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يومية يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما تشهد المساجد عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.