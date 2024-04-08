عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آخر أيام رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب يوم 29 بمحافظة قنا

مدفع رمضان
مدفع رمضان

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد أذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، وجاء توقيت اذان المغرب فى محافظة قنا ، لليوم التاسع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06:09 مساء، بعدد ساعات تصل لأكثر من 14 ساعة صيام.

 

تشهد آخر أيام شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً ، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

 

محافظ قنا يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في فرشوط

محافظ قنا يلتقي وفودا كنسية لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

 

 

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الإثنين 29 رمضان 1445 هجرية، الموافق8 أبريل 2024 ، الفجر 04:07 صباحاً ، والظهر 11:51 صباحاً ، والعصر 03:21 مساءًا ، والمغرب 06:09 مساءًا، والعشاء 07:25  مساءًا.

 

وحول المواقيت التقديرية لموعد السحور ، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 02.30 صباحاً ، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة 04:00 صباحاً ، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 05:33 صباحاً. 
 

يذكر أن الكثير من دواوين العائلات بقنا تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف وإكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يومية يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما تشهد المساجد عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.

 

قنا الهيئة المصرية العامة للمساحة اذان المغرب شهر رمضان المبارك موعد الإفطار صلاة الضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

طقس اليوم .. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظة

يوم الخميس| مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر.. موقف مصر ودولة عربية تصوم يوم إضافي

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

موضوعات متعلقة

مصرع سائق فى انقلاب وتفحم سيارة نقل ثقيل بطريق قنا الصحراوى

شاب ضحية تجدد خصومة ثأرية في قنا

ترشيحاتنا

الإسترليني يسجل 60.20 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

للحرب في عدة جبهات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للقيام بمناورة كبيرة اليوم

التلزيق بيضايقني.. أحمد العوضي: أنا رومانسي برجولة

نجم الكرة المصرية السابق: الزمالك صعد لنصف نهائي الكونفدرالية بـ"اسمه"

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاتندم على شرائه.. الإصدار الجديد من لاب توب Blade 18 بإمكانيات خارقة

على البحر.. جورجينا تثير الجدل بملابس جريئة

أكلات غير مكلفة.. طريقة تحضير البصارة

لوك كاجوال.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ