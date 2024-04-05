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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية أوقاف قنا تحتفل ليلة القدر بمسجد عبد الرحيم القنائى

احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر بقنا

احتفلت مديرية أوقاف قنا ، بذكرى ليلة القدر، بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى، وسط أجواء روحانية تضمنت تلاوة آيات من القرآن الكريم وتواشيح وابتهالات دينية.


جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والنائب العمدة مبارك، والنائب محمد الجبلاوى، عضوا مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، ولفيف من المواطنين من أبناء المحافظة.

 

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بدأت فعاليات الحفل، بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ عبدالسلام إبراهيم، تلاها كلمة مديرية أوقاف قنا، للشيخ حجازى محمد، إمام مسجد السيد عبدالرحيم، تحدث فيها عن فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، مؤكداً أهمية إحيائـها في الليالى الفردية من العشر الأواخر.، تلاها فقرة من الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علاء أحمد الدندراوى، امام مسجد سعود، وفى نهاية الاحتفال.

تضمنت فعاليات الحفل، تكريم نائب محافظ قنا، 7 من مديري الإدارات والأئمة، تقديراً لحسن أدائهم المتميز إدارياً ودعوياً، بتسليمهم شهادات التقدير والجوائز القيمة.

نقل نائب محافظ قنا ، تهنئة محافظ قنا، لجموع الشعب المصري بليلة القدر المباركة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء.

 

احتفال ليلة القدر بقنا

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قنا مديرية أوقاف قنا القران الكريم عبدالرحيم القنائي مسجد السيد عبدالرحيم عيد الفطر المبارك

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