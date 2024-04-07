محافظ قنا يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في فرشوط

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حفل تكريم 55 من حفظة القرآن الكريم، في قرية الدهسة مركز فرشوط، برعاية النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري.

اختتمت فعاليات الحفل، بتكريم 55 من الفائزين في المسابقة ومنحهم شهادات تقدير وهدايا قيمة، بالإضافة إلى تكريم المحفظين تقديرًا لجهودهم في تحفيظ الدارسين.

وأوضح محافظ قنا ، بأن تحفيظ القرآن للأطفال، يساعد على تنشئتهم على التدين والأخلاق القويمة، التي تدعو للتسامح والوسطية والاعتدال والمحبة، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، من خلال الاقتداء بخلق القرآن الكريم، لافتاً إلى أن المحافظة تدعم مسابقات حفظ القرآن الكريم، لتشجيع أبنائها فى مختلف المراحل العمرية على حفظ القرآن الكريم.

وأعرب العميد أحمد الألفى، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري على مستوى الجمهورية، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية الدهسة بمركز فرشوط بمحافظة قنا، مؤكداً بأن الهدف من إجراء المسابقة الدينية التي يقيمها حزب الشعب الجمهوري سنويا، هو نشر ثقافة التسامح، وتوعية الشباب والفتيات، بأن القرآن الكريم يدعو إلى الوسطية والاعتدال، وكذلك تشجيع الأطفال والشباب على روح التنافس، وحثهم على قبول الآخر، ونبذ الأفكار المتطرفة.

وهنأ النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم التى تأتى في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم وتحفيزهم على مواصلة التفوق وتكريمهم ليكونوا مثلا أعلى يحتذى به.

وأوضح النائب خالد أبونحول، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى بدائرة مركزي فرشوط وأبوتشت، وعضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، أن المسابقة أقيمت في 4 مستويات، المستوى الأول حفظ القرآن كاملا، والمستوى الثاني حفظ نصف القرآن، والثالث حفظ ربع القرآن، والرابع حفظ أجزاء من القرآن.

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حضر الحفل العميد أحمد الألفى، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهورى على مستوى الجمهورية، والنائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، والنائب حمادة الجبلاوى، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، والنائب السيد المنوفى، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا للحزب، والنائب العمدة مبارك، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن.

كما حضر الدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين مساعد محافظة قنا لشئون التنظيم بحزب الشعب الجمهوري، وأحمد عبدالحميد المحرزي، مساعد أمين المحافظة، وعبدالرحمن أبوزكير، أمين مساعد المحافظة لشئون الإعلام، والعميد محمد الأمين، أمين مساعد المحافظة لشئون العمل الجماهيري والمهندس هيثم جاب الله أبوالحجاج، أمين مساعد المحافظة لشئون العضوية، ومروة عبدالرحيم، أمينة المرأة، وسعد عثمان، أمين الفلاحين، وناصر الصغير، أمين العمال.