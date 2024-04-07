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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يلتقي وفودا كنسية لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

استقبال الوفود الكنسية
استقبال الوفود الكنسية

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وفود كنسية، من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بدشنا، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادى، والكنيسة الكاثوليكية، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


ترأس وفد مطرانية الأقباط الأرثوذكس بدشنا، الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادى، القمص لوقا هلال، وكيل المطرانية، وبرفقتهما القمص بولس مترى، وكيل مطرانية دشنا، و القمص مكارى، بكنيسة العذراء مريم الرحمانية، والقمص رويس لويز كاهن كنيسة مارجرجس بهجورة، والقمص متياس كنيسة مارجرجس الحبيل بأبوتشت، والمستشار عماد فتحي ويصا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمهندس نبيه أيوب اسحق، مسئول خدمات عامة بكنيسة مار يوحنا بنجع حمادي، والدكتور مينا زرزور، مدير مؤسسة مصر بلا مرض.

 

 

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فيما ضم وفد الكنيسة الكاثوليكية، الأنبا عمانوئيل عياد ، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر وقنا، والاب مرقس سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة بقنا، والاب ملاك ناجى، راعي كنيسة مارجرجس بحجازة، والسير كاترينا ثروت، مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا، والأخت تيرزينا حنا ، بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا.

 

رحب محافظ قنا ، بالوفود الكنسية، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب، وأن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة فى المناسبات المختلفة، يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

 

 

وأشار محافظ قنا ، إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دورها في توعية المواطنين، و إلى توصية رئيس الجمهورية الدائمة للشعب المصرى بمختلف المحافل بالعمل على قلب رجل واحد لتحقيق الأهداف.

 

وأكد الداودى، بأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل التهنئة في كافة المناسبات والأعياد، مشيداً بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

 

ومن جانبهم قدم نيافه المطران تكلا، و القمص لوقا هلال، خالص التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ قنا وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين باعتبارهم شعبا واحدا في وطن ومصير واحد، مشيرين إلى أن محافظة قنا تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذي يظهر جلياً في الأعياد الدينية والوطنية كما تجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات.

 

و أكد الأنبا عمانوئيل، حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصرى، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصر بالأمن والسلامة والرخاء.

 

 

وفود كنسية بقنا

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قنا عيد الفطر المبارك مطرانية الأقباط الأرثوذكس مطرانية الأقباط الكنيسة الكاثوليكية التنمية المستدامة

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