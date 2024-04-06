تعليم قوص بقنا تختتم الماراثون الرياضي بمباراة كرة الطائرة لذوي الهمم 

اختتمت إدارة قوص التعليمية بـ قنا ، مباراة كرة الطائرة لذوى الهمم من العاملين بالتربية والتعليم والتى أقيمت مساء الجمعة على ملعب نادى الشعب الرياضى بين فريقى الأمل والاتحاد، وفاز بها فريق الأمل بفارق ٥ نقاط.

شهد فعاليات المباراة عبد الله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، ومحسب حساني، نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة، وهبة العويضى، منسق وحدة التواصل ودعم المعلمين بقوص، وأحمد حسين، موجه أول التربية الرياضية، وأسامة الشيخ، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الشعب الرياضى، ورفاعى أبوالمجد، مدير النادى، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز قوص.

تضمنت فعاليات الحفل، تكريم فريقى المباراة وتسليم كأس الدورى، للاعبى فريق الأمل بعد فوزهم بالمباراة بفارق ٥ نقاط على الفريق المنافس.



و أشاد عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، بالجهد المبذول بقسم التواصل ودعم المعلمين بقيادة هبه العويضى، مؤكداً أن القيادة السياسية تدعم بكل قوة ملف ذوى الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الجو الملائم لذوى الهمم وتمكينهم بما يضمن دمجهم داخل المجتمع ككيان مكمل للعاملين بالجهاز الإداري أو القطاعات الخاصة.

وأكد مدير عام إدارة قوص التعليمية، أن ذوى الهمم جزء أصيل شارك فى دعم بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





