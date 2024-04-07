إطلاق مشروع رسم الخرائط الدقيقة لشبكات المرافق بجامعة جنوب الوادي

لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن إطلاق مشروع رسم الخرائط الدقيقة لشبكات المرافق بجامعة جنوب الوادى وذلك فى إطار مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع، بحضور الدكتور فرج خضارى، عميد كلية الهندسة والباحث الرئيسى للمشروع، والدكتور محمد مهدى، مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة، ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة وفريق عمل المشروع.





وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن المشروع يهدف لرسم الخرائط لشبكات المرافق القائمة بالجامعة لتوفير مرجع دقيق محدث للبنية التحتية وتحسين إدارتها واستخدامها بشكل أكثر فعالية واستدامة وتشمل البنية التحتية الكهربائية وأنظمة التبريد والتدفئة والمياه والصرف الصحى وغيرها من الأنظمة والخدمات الاساسية التى تضمن سلامة المجتمع الجامعى.

وأشار عكاوى، إلى أن هذه العملية تساهم فى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية للجامعة وتستخدم كأداة استراتيجية لتحسين التخطيط والتنسيق بين الأقسام المختلفة فى الجامعة وتوفر بيئة مثالية للعمل الأكاديمى والإدارى فى الجامعة.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الأقسام والفرق داخل الجامعة، بالإضافة إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة والمتقدمة فى مجال رسم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية.



