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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لعيد الفطر.. محافظ قنا يعلن حالة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، مع وجود الأطباء في مواقعهم و مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة.

 

ووجه محافظ قنا ، رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أى تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

 

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وشدد الداودي، على ضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة " اللحوم، والأسماك "، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، خاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

 

كما شدد محافظ قنا ، ضرورة التأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز، للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.

 

كما وجه الداودى، برفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.

 

وأكد محافظ قنا ، رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات فى المهد طوال اجازة العيد، و ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس، ونقل الركاب، بنطاق المحافظة، ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة، ومشدداً على تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين، لمنع أي تكدس مرورى.


فيما أنهت مديرية أوقاف قنا ، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم التشديد بضرورة الالتزام بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها بكل دقة. 

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