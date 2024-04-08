على هامش احتفالات يوم اليتيم.. محافظ قنا يزور فتيات دار الرحمة بنجع حمادي

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، دار الرحمة الإسلامية لرعاية الفتيات الأيتام بمدينة نجع حمادى، وذلك في إطار الاحتفال بيوم اليتيم للاطمئنان علي الفتيات والاستماع لمطالبهن.

رافقه حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هدى سعدى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، والشيخ أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، والدكتور أشرف عبد الشافي، مدير إدارة نجع حمادي الأزهرية، وسميحة سعد مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، والدكتورة سلمى القاضي، عضو المكتب الفنى بمديرية الصحة.

استمع محافظ قنا للفتيات وتبادل معهم أطراف الحديث حول مدى رضاهن علي مستوى المعاملة والخدمات المقدمة بالدار، فضلا عن الاطمئنان علي مستوى تقدمهم في الدراسة.

وأكد محافظ قنا، أهمية دور رعاية الأيتام في تقديم الدعم حتى يصلوا إلى بر الأمان، خاصة أن الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم، لافتاً إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألوا جهدا في توفير الرعاية الكاملة لأطفال دور الرعاية والأيتام و العمل على دمجهم فى المجتمع.

فيما أعربت وفاء حسن الخولى، مدير دار الرحمة بنجع حمادى، عن سعادتها بدعم محافظ قنا للدار ومشاركته الأطفال جميع المناسبات، ما يمنحهم نوعاً من السعادة والبهجة.