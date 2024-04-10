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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يشارك أطفال دور الرعاية فرحتهم بعيد الفطر

حفل أيتام وشهداء
حفل أيتام وشهداء عمل قنا


 

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الكرنفال الفنى الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، للاحتفال مع عددًا من أطفال دور الأيتام وأسر  شهداء العمل من العاملين بالمحافظة، والذى أقيم بمدينة قنا الجديدة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد ، والنائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة سحر صدقى، والنائبة سناء الحسانى، أعضاء مجلس النواب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والعميد أ.ح محمد صدقى الكومى، المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز قنا الجديدة، والدكتورة سلمى القاضى، نائب مدير المكتب الفنى بمديرية الصحة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية. 

 

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تضمن الكرنفال الفنى توزيع الهدايا وحلويات العيد والألعاب على الاطفال وإدخال البهجة والسرور عليهم فى عيد الفطر المبارك، كما شهد عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا تضمن عزف بالمزمار البلدي ورقصة التنورة التى حازت على إعجاب الأطفال، وعدد من الفقرات الفنية و الاستعراضية شارك فى تقديمها الاطفال، كما تم تنظيم زيارات ترفيهيه الى دريمز بارك للألعاب، ومشاهدة عرض لأفلام الكرتون بسينما الطفل بمكتبة مصر العامة بقنا. 
 
وحرص محافظ قنا ، على الاستماع إلى طلبات أسر شهداء العمل، موجهاً الأجهزة المعنية بدراسة طلبات الأسرة وتلبيتها، كما اطمئن على أحوال الفتيات والأطفال الأيتام ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، واطمأن من المسؤولين عن دور الرعاية على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاجون إليها، مؤكدا لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع وأنه لن يتوان عن تقديم كافة أوجه الدعم لرعاية أبنائه من الايتام وأسر شهداء العمل. 
 
جدير بالذكر أنه شارك بالاحتفالية أطفال مؤسسة دار الرحمة لرعاية الفتيات، ومؤسسة الشباب القبطي لرعاية الأيتام بنجع حمادى، ومؤسسة أحمد جبرة لتربية البنين، ومؤسسة ماري مرقص القبطية للبنين، ومؤسسة السيدة العذراء  للفتيات بقنا، وأسر ٤ من شهداء العمل الذين توفوا أثناء آداء عملهم وهم أسرة المصور أحمد حامد الرشيدي مصور المحافظة والذى توفى أثناء عمله إثر حادث سيارة في مارس ٢٠٢٠ ، وأسرة الشهيد محمود ابن رواحة ابن قرية الجبلاو بمركز قنا ، وأسرة الشهيد عويضة رجب شافعي ابن قرية الترامسة واللذان توفيا أثناء تأديتهما لمهام عملهم في تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض ١٠ بمدينة قنا في ابريل ٢٠٢٢، وأسرة الشهيد حمودة أحمد على، عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا ابن قرية الترامسة والذى توفى أثناء عمله في ديسمبر ٢٠١٩.


 

حفل الأيتام

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قنا مديرية التضامن الاجتماعي عيد الفطر المبارك مدينة قنا الجديدة الكرنفال الفنى الاطفال الايتام الترامسة الجبلاو

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