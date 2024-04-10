عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد القنائي

مسجد السيد عبدالرحيم
مسجد السيد عبدالرحيم

أدى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صلاة عيد الفطر المبارك ، بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، وسط جموع من أهالى المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.


جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب أشرف رشاد الشريف، عضو مجلس النواب، والنائب العمدة مبارك، عضو مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والعميد أ.ح محمد صدقى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجمع غفير من المصلين  من أهالى المحافظة.

 

 

حققت الرقم القياسي.. قنا تنظم أكبر عدد للموائد الجماعية خلال شهر رمضان|شاهد

استعدادا لعيد الفطر.. محافظ قنا يعلن حالة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات


 
واستمع محافظ قنا، والمصلون عقب انتهاء الصلاة لخطبة العيد التى ألقاها الشيخ حجازى محمد، إمام المسجد والتى تحدث فيها عن ثمرات الصيام وأنه يغفر الذنوب ويزيد الحسنات ويدخل صاحبه من باب الريان في الجنة ويتشفع لصاحبه ويصلح صاحبه، ويشفي الجسد من المرض، ويقرب العبد إلى ربه حتى يبلغ تقوى الله، وحث المصلين على صلة الرحم وتحدث عن فضلها عند الله سبحانه وتعالى واختتمها بالدعاء لمصر بأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان. 
 
وعقب انتهاء خطبة العيد، تبادل محافظ قنا، وجموع المصلين التهنئة وسط فرحة عارمة من المواطنين، معربا عن اصدق تمنياته لهم بأن يكون عيداً سعيداً على الجميع، موجها التهنئة لجموع الشعب المصري ولأبناء محافظة قنا بصفة خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل بأن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأوضح الداودي، بأن المحافظة انتهت من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، لمتابعة احتفالات العيد على مدار الساعة، كما تم تجهيز 3208 مسجد، فضلا عن تجهيز 100 ساحة بمختلف قرى ومدن المحافظة طبقا لما أقرته وزارة الأوقاف، وذلك لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، كما تم وقف إجازات الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمرافق الحيوية بالمحافظة.

 

 

مسجد السيد عبدالرحيم القنائى

IMG-20240410-WA0075
IMG-20240410-WA0075
IMG-20240410-WA0080
IMG-20240410-WA0080
IMG-20240410-WA0084
IMG-20240410-WA0084
IMG-20240410-WA0091
IMG-20240410-WA0091
IMG-20240410-WA0097
IMG-20240410-WA0097
IMG-20240410-WA0098
IMG-20240410-WA0098
IMG-20240410-WA0105
IMG-20240410-WA0105
IMG-20240410-WA0101
IMG-20240410-WA0101
IMG-20240410-WA0104
IMG-20240410-WA0104
قنا عيد الفطر المبارك مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي صلاة عيد الفطر مسجد القنائى الأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

موضوعات متعلقة

الشعب الجمهورى يكرم 200 من حفظة القرآن الكريم بقوص

العثور على جثة متحللة داخل منزل بسوق نجع حمادى

ترشيحاتنا

الآلاف يؤدون صلاة الفطر بساحة أبو الحجاج بالأقصر.. شاهد

خطبة عيد الفطر المبارك.. خطيب المسجد الحرام: بعملين تزيد النعم ويخف البلاء

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر على شاطئ البحر بالغردقة

روسيا تعلن تدمير 5 قواعد للإرهابيين في محافظة حماس بـ سوريا

مركز مصر الثقافي الإسلامي .. صرح جديد لشعب مصر والعالم| فيديو

خامنئي في خطبة العيد: إسرائيل ستعاقب على هجوم القنصلية بدمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم المسمار والحريف.. غياب 9 نجوم عن الأهلي والزمالك بمباراة القمة

طريقة تحضير البيتيفور بوصفة سريعة

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها | شاهد

أبراج بتحب الانتخة.. هتقضي العيد نوم وراحة

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ