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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فرحة العيد تحولت لجنازة.. مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بقنا

الشاب المتوفى
الشاب المتوفى

لقي شاب مصرعه في انقلاب دراجة نارية، بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب فى انقلاب دراجة نارية بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادى.

 

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بالانتقال والفحص، تبين مصرع بلال عبدالفتاح فاضل، مقيم بقرية الشاورية، أثناء قيادته لدراجة نارية.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



 

قنا انقلاب دراجة نارية نجع حمادى الشاورية دراجة نارية مرفق اسعاف قنا

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