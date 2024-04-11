فرحة العيد تحولت لجنازة.. مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بقنا

لقي شاب مصرعه في انقلاب دراجة نارية، بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب فى انقلاب دراجة نارية بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادى.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع بلال عبدالفتاح فاضل، مقيم بقرية الشاورية، أثناء قيادته لدراجة نارية.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





