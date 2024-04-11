العثور على جثة سبعينى طافية فى ترعة بقنا

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثة رجل سبعينى طافية فى ترعة أمام قرية كرم عمران بقنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة رجل فى العقد السابع من العمر، طافية داخل ترعة أمام قرية كرم عمران.

تبين أن الجثة لرجل يدعى “أحمد. ع”، 76 عاماً، طافية فى مياه ترعة أمام قرية كرم عمران، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.



ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.