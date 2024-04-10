خلاف زوجي ينتهي بجريمة في قنا .. والأمن يتدخل

تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة دشنا شمال قنا ، من ضبط زوج أنهى حياة زوجته بضربة قاضية من آلة حادة " فأس"، عقب خلاف نشب بينهما بقرية السمطا.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا ، عقب تعرضها للضرب بآلة حادة.

تبين من المعلومات الأولية، نشوب خلاف بين المجنى عليها وزوجها، ما دفع الأخير للتعدى عليها بالضرب بـ فأس، تسبب فى إنهاء حياتها فى الحال.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.