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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلاف زوجي ينتهي بجريمة في قنا .. والأمن يتدخل

مشرحة
مشرحة

تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة دشنا شمال قنا ، من ضبط زوج أنهى حياة زوجته بضربة قاضية من آلة حادة " فأس"، عقب خلاف نشب بينهما بقرية السمطا.

 

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا ، عقب تعرضها للضرب بآلة حادة.

 

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تبين من المعلومات الأولية، نشوب خلاف بين المجنى عليها وزوجها، ما دفع الأخير للتعدى عليها بالضرب بـ فأس، تسبب فى إنهاء حياتها فى الحال.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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