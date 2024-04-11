مصرع شاب فى ظروف غامضة بقرية الكرنك بقنا

لقى شاب مصرعه متأثراً بضربات قاتلة من آلة حادة بقربة الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بطعنات من آلة حادة فى الصدر والرقبة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع ضاحى رمضان ٢٥ عاماً ، مقيم بقرية الكرنك، متأثراً بالطعنات التى تلقاها من آلة حادة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم، فيما جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.