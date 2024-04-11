تفاصيل مؤلمة.. كشف غموض مقـ.تل شاب بطعنات آلة حادة في قنا

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من كشف غموض جريمة مق.تل شاب بطعنات آلة حادة فى قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

تبين من المعلومات الأولية، أن طعنات الآلة الحادة التى اخترقت صدر و رقبة المتوفى، سددها له شقيقه، أثناء محاولة منعه التعدى على والدته للحصول منها على أموال لشراء مخدرات" شابو".

كما تبين أن الشاب المتوفى، اعتاد شراء المواد المخدرة، وتوجه إلى والدته للحصول على أموال لشراء الشابو، إلا أنها رفضت حرصاً عليه، لكنه تطاول عليها محاولاً الحصول على الأموال بالقوة، وتصادف خلالها دخول شقيقه للمنزل، ولم تفلح محاولات إقناعه فسدد له طعنات فى الرقبة والصدر لإبعاده عن والدته.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بطعنات من آلة حادة فى الصدر والرقبة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

وتبين مصرع ض.ر ٢٥ عاماً ، مقيم بقرية الكرنك، متأثراً بالطعنات التى تلقاها من آلة حادة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.