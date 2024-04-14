إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص ومقطورة قصب بقنا

أصيب ٨ أشخاص بإصابات متنوعة، فى حادث تصادم بين ميكروباص ومقطورة قصب بمركز قوص جنوب قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بمركز قوص نتج عنه عدد من الإصابات.

بالانتقال والفحص لموقع الحادث، تبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص ومقطورة نقل قصب، نتج عنه إصابة ٨ أشخاص، بالقرب من قرية خزام.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.