بالزغاريد .. إيبارشية نجع حمادى تحتفل بمراسم تجليس الأنبا بضابا أسقفا عامًا

احتفل شعب ايبارشية نجع حمادى، بمراسم تنصيب الأنبا بضابا ، أسقفا لنجع حمادى وتوابعها، فى حفل مهيب بكنيسة ماريو حنا بمدينة نجع حمادى شمال قنا، بمشاركة شعبية كبيرة.

شهدت مراسم التنصيب، حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، على رأسهم حسام حموده، السكرتير العام لمحافظة قنا ، وخالد خلف الله وفتحى قنديل، وسحر صدقى، وطارق رسلان، والسيد المنوفى، وخالد نحول، ونجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب.



جاءت مراسم التنصيب بالتزامن، مع مراسم تجليس ٦ أساقفة إيبارشيات داخل مصر وخارجها، عقب اختيارهم من قبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية.

كما اختار البابا تواضروس، اسما مميزاً لأسقف نجع حمادى الجديد، حيث يرجع اسم " بضابا " لأصول فرعونية، ويعنى"الرئيسى" أو "الجوهري" فى اللغة المصرية القديمة، وفى اللغة القبطية يعني "المُنتسب إلي الرأس".

الاسم الرهبانى للأنبا بضابا أسقف نجع حمادى وتوابعها، الراهب أنسطاسي السريانى، وعقب سيامته أسقفًا لنجع حمادى ، خلفًا للأنبا كيرلس الأسقف الراحل منذ عام ونصف، سوف يتخلى أنسطاسي السرياني عن اسمه الرهباني، ويصبح اسمه الجديد بضابا.



