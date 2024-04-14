مصرع شاب بضربة فأس في قربة الحجيرات بقنا

لقى شاب مصرعه بضربة قاضية من فأس، سددها له آخر يعرف بإدمانه للمخدرات فى قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بضربة فأس في قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

وتبين من المعلومات الأولية، أن مشادة نشبت بين المجنى عليه محمد.ع ، وشاب آخر بقربة الحجيرات، دفعت الأخير، إلى ضرب المجنى عليه بـ فأس، ما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتردد أن الجانى، مدمن مواد مخدرة، وخرج من السجن منذ شهور بعد أداء عقوبة تعاطى مخدر الشابو.

ودفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.