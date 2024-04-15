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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين قنا يشن حملات على المخابز السياحية لمتابعة تخفيض أسعار الخبز

جولة المخابز السياحية
جولة المخابز السياحية بقنا

أجرى حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، جولة على مخابز انتاج الخبز السياحى، لمتابعة تخفيض أسعار الخبز بنسبة ٤٠٪ والإلتزام بالأوزان المقررة" فينو وسياحى"، فى ضوء تخفيض أسعار الدقيق الحر.

تفقد وكيل وزارة التموين بـ قنا ، المواقع التخزينية ومدي جاهزيتها لاستقبال الأقماح المحلية للعام الحالى ٢٠٢٤ وعددها ١٣ موقع تخزيني موزعة على مراكز المحافظة.

 

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وقال وكيل وزارة التموين بـ قنا ، إن المرور على الأسواق أسفر عن تحرير ١٦ محضر عدم الإعلان بالأسعار ، فضلاً عن تحرير محاضر لأصحاب المخابز السياحية غير الملتزمين بالتعليمات المقررة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بـ قنا ، أن الحملات ضبطت مخبز سياحي يعمل بدون ترخيص، و ٢ جوال دقيق بلدى داخل مخبز سياحي محظور التداول، وضبط ١٨ جوال دقيق فاخر مجهول المصدر، و ٥ أجولة دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، إضافة لتحرير ٢ محضر لمخابز بلدية مغلقة بدون إذن مسبق.

 

وشدد القط، على الإدارات التموينية، بضرورة تكثيف الحملات علي الأسواق والمنشآت التموينية لضبط الأسواق، لافتاً إلى أن المديرية مستمرة يومياً فى الحملات لضبط الأسواق.
 

جولة المخابز السياحية

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قنا الخبز السياحي تخفيض أسعار الخبز وزارة التموين المخابز السياحية الاسواق

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