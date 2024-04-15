مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار بنجع حمادى

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه، اليوم الاثنين، دهساً أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته العبور بجوار نفق نجع حمادى، شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية الجثة، لإخطار ذويها والتصريح بدفن الجثمان.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.