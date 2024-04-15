إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بنجع حمادى

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشيخ على بنجع حمادى شمال قنا.



وتلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب لسيارة ميكروباص بطريق الشيخ على التابعة لمركز نجع حمادى، نتج عنه إصابة ٥ أشخاص.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متنوعة، نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها، بالقرب من قرية الشيخ على.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.