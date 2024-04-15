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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة توصيل المرافق لمشروعات الشباب والرياضة بقرى حياة كريمة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة توصيل المرافق لمشروعات الشباب والرياضة بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفه، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد عبدالرحيم، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعزت قناوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وأحمد يوسف، مدير عام تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا، بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، وتسخير الإمكانات اللازمة لدفع العمل وإنهاء الأعمال ودخولها الخدمة، لتعظيم الاستفادة من المشروعات حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات.


وأشار الداودى، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للتأكد من وصول المرافق من "مياه، وكهرباء، وصرف صحي"  والاطمئنان على كونها تمت، طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

 

وكان محافظ قنا، عقد اجتماعا موسعاً ، صباح اليوم الاثنين، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التابعة لمبادرة حياة كريمة.

قنا حياة كريمة مشروعات الشباب صرف صحي المرافق المشروعات

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