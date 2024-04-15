رئيس جامعة جنوب الوادي يطمئن على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات الجامعية

ضمن فعاليات "معايدة"..

أجرى الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، جولة تفقدية بمستشفى الطوارئ و الإصابات الجامعى " المرزوق" حيث زار المرضى ومرافقيهم لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، واطمئن على الخدمة الصحية المقدمة.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق، والدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود عبدالعال، نائب مدير مستشفى الطوارئ والاصابات الجامعي، ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بالأطقم الطبية المتواجدة في أقسام المستشفيات ووحداتها الخدمية، مؤكداً أهمية دور المستشفيات الجامعية في تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي إقليم جنوب الصعيد و فى توفير كافة سبل الرعاية الطبية للمرضى.

وأشار عكاوى، إلى أن هذه الجولات التفقدية تأتى ضمن فعاليات احتفالية معايدة عيد الفطر التى تقام لأول مرة بالجامعة، وتأتى ضمن الأنشطة الاجتماعية للجامعة وفي إطار خطة تطوير جامعة جنوب الوادى 2023-2027.

كما تفقد رئيس الجامعة وبرفقته الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة، مستشفى الحرم الجامعى، لزيارة المرضى ومرافقيهم لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، فيما أجرى الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، جولة تفقدية بمستشفى وسط مدينة قنا الجامعى"المعبر".