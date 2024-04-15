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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا.. إعلان نتيجة مسابقة الإنفوجرافيك لمدارس التعليم الفني

المدارس الفائزة
المدارس الفائزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، نتيجة مسابقة الانفوجرافيك الخاصة بمدارس التعليم الفنى والتي أعدها توجيه عام المكتبات تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا و تحت إشراف صابر عبد الحميد زيان، مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ ناجح عبدالحميد حسن، موجه عام المكتبات بالمديرية بقنا.



تضمنت نتيجة المسابقة، إعلان فوز مدرسة الوقف الثانوية التجارية بالمراكز الأول والسابع والعاشر، ونقادة الثانوية الزراعية بنين بالمركز الثانى، دشنا الفنية بنات بالمراكز الثالث والسادس والثامن.

 

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فيما فازت فصول نجع حمادي المركز الرابع، والصنايع بنات بنقادة المركز الخامس والتاسع، وتأهل المدارس لتمثيل المديرية فى التصفيات النهائية للمسابقة بوزارة التربية والتعليم.

 

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اسهامات الطلاب في تسخير التكنولوجيا في تناول قضايا المجتمع ومناقشة  مشكلات الإدمان بأنواعه وأشكاله المختلفة، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة و ترشيد استهلاك الكهرباء.

 

وأثنى السيد، على دور الإدارات المدرسية والمشرفين والتوجيه الفنى فى تعميق ارتباط طالب التعليم الفني بالمدرسة ومشاركته الفاعلة فى الأنشطة التربوية.

 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمامات القيادة السياسية بتطوير وتحديث التعليم الفني، وبحسب توجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

 

 

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