عشاقها يقطعون عشرات الأميال بحثاً عنها.."التحطيب"لعبة حاضرة فى كل المناسبات السعيدة بقنا

كانت ضيفاً رئيساً فى كافة الأفراح سواء للأغنياء أو الفقراء حتى عقود قريبة، لكن ضيق الأحوال المادية وارتفاع تكاليف الزواج، حصر حلقات التحطيب خلال الفترة الأخيرة فى موالد أولياء الله الصالحين بـ قنا ، إلا أن الفترة الجارية تشهد عودة قوية لحلقات التحطيب فى المناسبات السعيدة ما بين زواج أو حتى حفلات طهور أو إنجاب للمتأخرين.

عودة حلقات التحطيب، تمثل أهمية كبيرة لدى محترفيها وعشاقها على حد سواء، فمن اعتاد لعبها، يعانى بشدة من افتقادها، ويحرص على حضور أى مناسبات بها حلقات تحطيب حتى وإن كانت مكلفة مادياً أو خارج حدود المحافظة، حتى يحافظ على ما وصل إليه من مستوى احترافى فى اللعبة التى يعتبرها أبناء صعيد لعبة لا يهواها إلا الرجال.

يقطعون عشرات الأميال بحثاً عن حلقة تحطيب

الأمر لا يقل أهمية لدى عشاق اللعبة ومتابعيها، عن اللاعبين والمحترفين، فالكثير من أبناء قنا يقطعون عشرات الكيلومترات، بين القرى والنجوع، بحثاً عن حلقة تحطيب يمتعون بها أعينهم ويشبعون بها رغباتهم فى الاستمتاع بضربات العصا وحركات اللاعبين على أنغام المزمار البلدى داخل حلقة التحطيب.

التحطيب من الألعاب التراثية التى تأبى أن تندثر أو تختفى، فجذورها الفرعونية المنحوتة على جدران المعابد، تؤكد بأنها لعبة غرست عشقها فى دماء المصريين، وأنها سوف تظل باقية ما بقيت المعابد الفرعونية.

التحطيب لعبة فرعونية توارثها الأحفاد

قال بحبح الحباظى، باحث فى التراث، للتحطيب أهمية كبيرة فى محافظات صعيد مصر، وتعد قنا من المحافظات التى تحاول الحفاظ بقوة على هذه اللعبة العريقة، لذلك تناولت هذه اللعبة الفرعونية التى توارثها الأحفاد جيلاً بعد جيل فى أكثر من كتاب من أبرزها، التحطيب وأعلامه بقنا 1900- 2019 ، سلسلة أعلام التحطيب في صعيد مصر فى محافظات" قنا، أسوان، سوهاج، الأقصر".

وأشار الحباظى، إلى أن لعبة التحطيب ليست مجرد حركات عشوائية يؤديها اللاعبين، لكنها حركات لها قواعد وأصول وآداب أهمها التحية بالعصا كبديل للمصافحة باليد، كما يجب أن يلتزم بها جميع اللاعبين، كما أن مخاطرها لابد أن يتحملها من يدخل حلقة اللعب، حتى وإن كانت فيها حياته.



قال عمران حسن"مهندس"، لدى شغف كبير لمتابعة اللعبة ومشاهدة من يلعبونها فى المناسبات المختلفة، ومن كثرة تعلقى بها، بدأت أشارك فى حلقاتها وأسافر لأماكن بعيدة بها حلقات تحطيب، حتى تمكنت من احترافها وأنا بعمر ٢٠ عاماً، ومازلت على ذلك حتى الآن لا أترك مناسبة إلا وأشارك فيها كلاعب ومشاهد.

دخول حلقة التحطيب وفق قواعد

وأضاف حسن، بأن المشاركة فى حلقات التحطيب يكون وفق قواعد يجب تعلمها قبل مسك العصا و دخول حلقة تحقق له اللعبة المتعة المنشودة من وراء لعبها والمشاركة فيها، بدلاً من الخروج مصاباً جراء ضربة خاطئة، والتى تتخلص فى الحفاظ على النفس وإتقان مواجهة أى ضربات تواجه اللاعب من الخصم، وتعلم مواطن الضرب وأماكن توجيه الضربات، مع إجادة صد الضربات من الخصم.