عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة قنا يناقش اللائحة الجديدة مع مديرى المستشفيات

اجتماع صحة قنا
اجتماع صحة قنا

 

عقد الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، اجتماعاً موسعاً ضم مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الصحة، لمناقشة اللائحة الجديدة للمستشفيات.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله حمدى، مدير إدارة المستشفيات، وحمدى غلاب، مدير الشؤون المالية والإدارية، ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية.

 

عشاقها يقطعون عشرات الأميال بحثاً عنها.."التحطيب"لعبة حاضرة فى كل المناسبات السعيدة بقنا

قنا تعلن رفع حالة الاستعداد القصوى تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية

 

عرض وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، تنظيم صناديق المستشفيات فى ظل اللائحة الجديدة والتي أقرتها الوزارة والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والعمل علي تقييم قرارات اللائحة وأثره في تنظيم العمل بالجهات الصحية.

 

كما عرض بدران، حصر للموارد المالية التي ترد إلي المستشفيات ومناقشة تلك الموارد والعمل علي ضخها في تحسين المنظومة الصحية داخل المستشفيات، كما ناقش تشغيل العيادات المسائية بالمستشفيات ودعم تلك العيادات بالفرق الطبية اللازمة.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، توفير الأدوية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي بوحدات الغسيل الكلوى داخل المستشفيات والإعتناء الكامل بالرعاية الصحية اللازمة بكافة المرضي المترددين علي المستشفيات.

 

وشدد بدران، على تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بضرورة دعم المستشفيات والمرضي بها وتقديم الرعاية العلاجية الكاملة لهم.

 

 

اجتماع صحة قنا

IMG-20240418-WA0066
IMG-20240418-WA0066
IMG-20240418-WA0067
IMG-20240418-WA0067
IMG-20240418-WA0068
IMG-20240418-WA0068
IMG-20240418-WA0069
IMG-20240418-WA0069
IMG-20240418-WA0071
IMG-20240418-WA0071
IMG-20240418-WA0070
IMG-20240418-WA0070
IMG-20240418-WA0072
IMG-20240418-WA0072
IMG-20240418-WA0073
IMG-20240418-WA0073
IMG-20240418-WA0055
IMG-20240418-WA0055

 

قنا وزارة الصحة المستشفيات اللائحة الجديدة للمستشفيات صناديق المستشفيات المنظومة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها

موضوعات متعلقة

إنشاء مركز للتعليم الطبي وتدريب الخدمات العلاجية بجامعة جنوب الوادي

تعرف على المواعيد.. اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بقنا

ترشيحاتنا

صندوق النقد: أوكرانيا بحاجة إلى 42 مليار دولار لدعم ميزانية 2024

400 ألف جنيه غرامة على لاعبي الأهلي.. شرط وحيد لإلغائها

مدبولي: أبلغنا إحدى السلاسل التجارية بإغلاق منافذه إذا لم يلتزم بالأسعار المخفضة

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

لدينا رصد كامل.. تحذير عاجل من الحكومة بشأن الأسعار.. فيديو

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة: استمرار انخفاضات الأسعار وستصل إلى نحو 30%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب المعاناة من طنين الأذن.. تعرف عليها

فستان لافت.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

مفيد ولا ضار؟.. اعرف حقيقة تأثير المشي حافي القدمين على الصحة

من داخل الطائرة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

الفيفا يصدم الزمالك.. والكاف يلغي الكونفدرالية

هل تتأثر مصر بموجة السيول والفيضانات بالمنطقة؟

أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ