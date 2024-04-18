وكيل صحة قنا يناقش اللائحة الجديدة مع مديرى المستشفيات

عقد الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، اجتماعاً موسعاً ضم مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الصحة، لمناقشة اللائحة الجديدة للمستشفيات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله حمدى، مدير إدارة المستشفيات، وحمدى غلاب، مدير الشؤون المالية والإدارية، ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية.

عرض وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، تنظيم صناديق المستشفيات فى ظل اللائحة الجديدة والتي أقرتها الوزارة والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والعمل علي تقييم قرارات اللائحة وأثره في تنظيم العمل بالجهات الصحية.

كما عرض بدران، حصر للموارد المالية التي ترد إلي المستشفيات ومناقشة تلك الموارد والعمل علي ضخها في تحسين المنظومة الصحية داخل المستشفيات، كما ناقش تشغيل العيادات المسائية بالمستشفيات ودعم تلك العيادات بالفرق الطبية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، توفير الأدوية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي بوحدات الغسيل الكلوى داخل المستشفيات والإعتناء الكامل بالرعاية الصحية اللازمة بكافة المرضي المترددين علي المستشفيات.

وشدد بدران، على تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بضرورة دعم المستشفيات والمرضي بها وتقديم الرعاية العلاجية الكاملة لهم.