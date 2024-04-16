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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تعلن رفع حالة الاستعداد القصوى تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية

رياح
رياح



 

أعلن ديوان عام محافظة قنا ، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن موجة الرياح الجنوبية الغربية التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الصحراوية.

 

جاء ذلك الإجراء بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي تبدأ من اليوم وحتى انتهاء فترة التحذير.
 

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من جانبه كلف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، بالتواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، وربطه مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية ومجالس المراكز والمدن، و تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات.

 

كما وجه محافظ قنا ، بوضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، مع التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق سواء الكهرباء والطرق أو محطات المياه وغيرها من المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن الأحوال الجوية.

وأضاف الداودى ، بأنه كلف الوحدات المحلية بمتابعة غرف العمليات والاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية.

 

وناشد محافظ قنا ، المواطنين، بالالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية نتيجة الرياح الجنوبية الغربية التى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وضرورة توخي الحذر حال تواجدهم خارج المنازل والابتعاد عن أي مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم.
 

 

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