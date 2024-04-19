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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة للمرضى.. تزويد مستشفى دشنا بقنا بـ 12 ماكينة غسيل كلوى جديدة

مستشفى دشنا المركزى
مستشفى دشنا المركزى

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بتزويد وحدة الكلى الصناعية بمستشفى دشنا المركزى، بـ 12 ماكينة غسيل كلوى جديدة لخدمة المرضى، وذلك خلال زيارته للمستشفى علي خلفية شكوى أحد المرضي بخصوص تعطل بعض ماكينات الغسيل الكلوى بالمستشفي، و للاطمئنان على حسن سير العمل ومدى التزام الفرق الطبية بتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين.


رافقه خلال الجولة، حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا ، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة، و عبد اللاه خبير، رئيس مركز ومدينة دشنا، والدكتور بخيت محمد، مدير مستشفى دشنا المركزى.

 

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وتفقد محافظ قنا ، وحدة الكلى الصناعية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة وتقديم خدمة طبية وعلاجية متكاملة لمرضى الغسيل الكلوي المترددين على الوحدة والتى تتكون من 26 جهاز غسيل كلوى، كما حرص محافظ قنا على الاستماع إلى طلبات المرضى.

 

كما إلتقى الداودى، بطاقم الأطباء وفريق التمريض واستمع إلى شرح حول أهم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشدداً علي سرعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الحالية، مع ضرورة التواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض وحسن التعامل مع المرضى وذويهم وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى.

 

كما تفقد محافظ قنا ، صيدلية المستشفى للتأكد من توافر مخزون كافى من الأدوية والمستلزمات الطبية بمخزن المستشفى، ووجه بعمل حصر بجميع النواقص من الادوية التى لا يوجد لها بديل، واعطى تعليماته بسرعة توفيرها بصيدلية المستشفى لخدمة المواطنين، كما تفقد مخزن الطوارئ للتأكد من جاهزيته للتعامل مع أى حادث مفاجىء.

 

 

مستشفى دشنا المركزى

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قنا مستشفى دشنا المركزى ماكينة غسيل كلوي وحدة الكلى الصناعية الغسيل الكلوى دشنا

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