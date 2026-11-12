باحث: الإخوان دافعوا عن طارق رمضان واعتبروا القضايا المرفوعة ضده مؤامرة على الإسلام

تطرق إسلام الكتاتني، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى القضايا التي واجهها طارق سعيد رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، مشيرًا إلى وجود قضايا اغتصاب ضده في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وقال الكتاتني، خلال حديثه في برنامج «الحياة اليوم»، إن طارق رمضان، الذي يصفه الإخوان بأنه «المفكر الإسلامي»، واجه قضايا رسمية، كما صدرت ضده أحكام، وفقًا لما ذكره، منتقدًا موقف الجماعة من تلك القضايا ودفاعها عنه.

وأضاف أن الإخوان يتعاملون مع هذه الاتهامات باعتبارها مؤامرة تستهدف الإسلام، ويروجون لكونها محاولة لتشويه سمعة طارق رمضان بسبب مكانته الفكرية، على حد تعبيره.

وانتقد الباحث هذا الموقف، معتبرًا أن دفاع الجماعة عن شخصيات تواجه اتهامات وقضايا من هذا النوع يثير تساؤلات بشأن المعايير التي تتبناها في تقديم رموزها.

وربط الكتاتني بين هذه الواقعة وما وصفه بنموذج عبد الحكيم عابدين، الذي قال إنه كان زوج شقيقة حسن البنا، وكان يُلقب بـ«راسبوتين الإخوان»، في إشارة إلى ما اعتبره تكرارًا لظهور شخصيات مثيرة للجدل داخل الجماعة.