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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمادة سامة.. فتاتان تنهيان حياتهما في قنا

مادة سامة أرشيفية
مادة سامة أرشيفية

لفظت فتاتان أنفاسهن الأخيرة، عقب تناولهما مادة سامة فى ظروف غامضة لم تتضح تفاصيلها حتى الآن، بمركز أبوتشت شمال قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد استقبال مستشفى أبوتشت لفتاتين، نتيجة تناولهم مادة سامة غير معروفة.

 

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بالانتقال والفحص تبين استقبال مستشفى أبوتشت المركزى، جثتى فتاتين تتراوح أعمارهن ما بين 17 إلى 19 عاماً، نتيجة تناولهم مادة سامة، تسببت فى إنهاء حياتهن.

 

جرى نقل جثمانى الفتاتين إلى مشرحة المستشفى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

 

 تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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