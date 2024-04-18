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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب وإصابة آخرين في مشاجرة بحمرادوم قنا

مشاجرة
مشاجرة

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين بطلقات نارية خلال مشاجرة على قطعة أرض بين أبناء عمومة بقرية حمرادوم التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص وإصابة آخرين فى مشاجرة على قطعة أرض بقربة حمرادوم.

 

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بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة فى قرية حمرادوم، على قطعة أرض زراعية، تطورت إلى استخدام أعيرة نارية، وانتهت بمصرع شاب وإصابة اثنين آخرين بطلقات نارية.

 

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا حمرادوم طلقات نارية مشاجرة قطعه أرض نجع حمادى

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