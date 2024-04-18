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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حريق مخبز بقنا

حريق
حريق

أصيب ٣ أشخاص بحروق واختناقات، اثر اندلاع حريق داخل مخبز بمدينة فرشوط شمال قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق داخل مخبز فى شارع بورسعيد بمدينة فرشوط، نتج عنه إصابة ٣ أشخاص.

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بالانتقال والفحص، تبين إصابة شخصين بالمخبز بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية، وإصابة فرد من الحماية المدنية باختناق خلال التعامل مع الحريق.

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بسيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمناطق المجاورة.

فينا دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا فرشوط اندلاع حريق مخبز الحماية المدنية مستشفى فرشوط

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