إصابة 3 أشخاص في حريق مخبز بقنا

أصيب ٣ أشخاص بحروق واختناقات، اثر اندلاع حريق داخل مخبز بمدينة فرشوط شمال قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق داخل مخبز فى شارع بورسعيد بمدينة فرشوط، نتج عنه إصابة ٣ أشخاص.



بالانتقال والفحص، تبين إصابة شخصين بالمخبز بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية، وإصابة فرد من الحماية المدنية باختناق خلال التعامل مع الحريق.

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بسيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمناطق المجاورة.

فينا دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.