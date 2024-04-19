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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا .. بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بفول الصويا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بمحصول فول الصويا، و البرسيم ونبات البونيكان، بالتعاون مع جهاز التعمير بجنوب الصعيد، وذلك لإنتاج الخامات المشغلة لمصنع العلف التابع  لمشروعات الأمن الغذائي كعلف طبيعي للثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن طرح الفائض للسوق المحلى بأسعار عادلة لسد الاحتياجات، ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان يتم زراعتها بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لتفقد  الأراضي المستصلحة بقريتى المراشدة والسماينة ومنطقة الكورنيش، رافقه خلالها حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا ، ومحمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، وحسين زمقان، رئيس مركز ومدينة الوقف، والدكتورة أسماء أحمد حسين، مدير عام شئون البيئة بشركة مياه الشرب، وأشرف الطيب، مدير عام مشرعات الأمن الغذائي. 

 

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كما تفقد محافظ قنا، مراحل إعداد وتجهيز 30 فدان بقرية المراشدة، و 90 فدان بقرية السماينة، ومساحة 8 أفدنة بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل.

أشار الداودى، إلى أنه تم اختيار محصول فول الصويا لزراعته كونه يتناسب مع نوعية تربة الأراضي المستصلحة حديثا، فضلا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل الهامه في إنتاج العلف الحيواني.

وأشار محافظ قنا ، إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين فى مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوي المناسبة، وتطبيق أنظمة الري الحديثة، وتنويع المحاصيل بما يتناسب مع خصائص التربة ومدى وفرة مصادر المياه الصالحة للري بتلك الأراضي، لافتا إلى أن مشروعات استصلاح الاراضى ، تشمل المزرعة السمكية والمكونة من 3 أحواض سمكية، على مساحة 45 ألف متر مكعب، يتم توزيع إنتاجها على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجى.

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